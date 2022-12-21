Медведев передал Си Цзиньпину послание Путина

Зампред Совбеза Медведев передал главе КНР Си Цзиньпину послание президента Путина

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев передал главе Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпину послание президента России Владимира Путина. Об этом сообщили в секретариате Совбеза, пишет ТАСС.

Отмечается, что в послании, переданным Путиным, говорится о беспрецедентном уровне диалога России и КНР.

Ранее стало известно, что председатель КНР Си Цзиньпин в среду, 21 декабря, встретился с зампредом Совбеза России Дмитрием Медведевым, переговоры прошли в государственной резиденции в Пекине. Китайское издание Tianmu News сообщило, что Медведев посетил Пекин по приглашению китайской Коммунистической партии.

Позже зампред Совбеза Дмитрий Медведев показал видео со встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.