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10:34, 21 декабря 2022Россия

Медведев передал Си Цзиньпину послание Путина

Зампред Совбеза Медведев передал главе КНР Си Цзиньпину послание президента Путина

Кадр: Telegram-канал Дмитрия Медведева

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев передал главе Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпину послание президента России Владимира Путина. Об этом сообщили в секретариате Совбеза, пишет ТАСС.

Отмечается, что в послании, переданным Путиным, говорится о беспрецедентном уровне диалога России и КНР.

Ранее стало известно, что председатель КНР Си Цзиньпин в среду, 21 декабря, встретился с зампредом Совбеза России Дмитрием Медведевым, переговоры прошли в государственной резиденции в Пекине. Китайское издание Tianmu News сообщило, что Медведев посетил Пекин по приглашению китайской Коммунистической партии.

Позже зампред Совбеза Дмитрий Медведев показал видео со встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

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Сергей Истомин
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