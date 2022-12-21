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10:32, 21 декабря 2022Мир

Си Цзиньпин встретился с Медведевым

Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с зампредом Совбеза России Медведевым в Пекине

Фото: Pang Xinglei / Globallookpress.com

Председатель КНР Си Цзиньпин сегодня встретился с зампредом Совбеза России Дмитрием Медведевым, переговоры прошли в государственной резиденции в Пекине. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Агентство Reuters привело цитату Си со встречи, в рамках которой тот заявил: Китай надеется на укрепление сотрудничества и «содействие мудрости» в рамках российско-китайских отношений.

Китайское издание Tianmu News пишет, что Медведев посетил Пекин по приглашению китайской Коммунистической партии.

В сектетариате Совбеза рассказали, что Медведев передал Си послание российского президента Владимира Путина.

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Виктория Кондратьева
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