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10:36, 21 декабря 2022Россия

Медведев показал видео со встречи с Си Цзиньпином

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев показал видео со встречи с главой КНР Си Цзиньпином

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев показал видео со встречи с председателем Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпином. Кадры появились в Telegram-канале российского политика.

На опубликованных политиком кадрах глава КНР долго жмет руку Медведеву, они обмениваются приветствиями и сообщают, что рады видеть друг друга.

В приветственной речи Медведев отдельно поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост главы КНР. Политик сообщил, что он, как глава «Единой России» обсудил с главой КНР взаимодействие с Коммунистической партией Китая.

Ранее стало известно о предстоящих переговорах председателя КНР и президента России Владимира Путина. Встреча состоится в последних числах декабря. Газета The Wall Street Journal заявляла о намерении председателя КНР Си Цзиньпина увеличить долгосрочную ставку на Российскую Федерацию.

Марк Леонов
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