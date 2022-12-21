Медведев показал видео со встречи с Си Цзиньпином

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев показал видео со встречи с главой КНР Си Цзиньпином

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев показал видео со встречи с председателем Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпином. Кадры появились в Telegram-канале российского политика.

На опубликованных политиком кадрах глава КНР долго жмет руку Медведеву, они обмениваются приветствиями и сообщают, что рады видеть друг друга.

В приветственной речи Медведев отдельно поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост главы КНР. Политик сообщил, что он, как глава «Единой России» обсудил с главой КНР взаимодействие с Коммунистической партией Китая.

Ранее стало известно о предстоящих переговорах председателя КНР и президента России Владимира Путина. Встреча состоится в последних числах декабря. Газета The Wall Street Journal заявляла о намерении председателя КНР Си Цзиньпина увеличить долгосрочную ставку на Российскую Федерацию.

