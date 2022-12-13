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01:00, 13 декабря 2022Россия

Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры перед Новым годом

«Ведомости»: Владимир Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры перед Новым годом
Владимир Путин и Си Цзиньпин

Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Перед наступлением Нового года президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры и подведут итоги 2022 года, встреча пройдет в последних числах декабря. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на дипломатический источник.

Близкий к администрации президента собеседник издания заявил, что вряд ли встреча будет очной, скорее она пройдет в режиме видеоконференцсвязи, но ее «детали прорабатываются».

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не стал опровергать подготовку мероприятия. На вопрос издания, известна ли уже дата и повестка встречи, ответил: «Известна. Сообщим своевременно».

1 октября Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с Днем образования республики и назвал его дорогим другом. В 2019 году Си Цзиньпин назвал Путина своим лучшим другом. Председатель КНР вручил российскому президенту диплом почетного доктора Университета Цинхуа и отметил, что ему «особенно приятно вручать диплом почетного доктора своей альма-матер своему лучшему другу». Путин, в свою очередь, тогда назвал китайского лидера «дорогим другом».

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Марина Совина
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