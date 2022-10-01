Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом

Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина дорогим другом в поздравительной телеграмме

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с Днем образования республики и назвал его дорогим другом. Телеграмма с подобным обращением опубликована на сайте Кремля.

В поздравлении российский президент признал авторитет Китая на международной арене, а также успехи страны в социально-экономической и научно-технической областях. «Российско-китайские отношения динамично развиваются в духе всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия», — заявил Путин, отметив при этом сложность международной обстановки.

В 2019 году Си Цзиньпин назвал Путина своим лучшим другом. Председатель КНР вручил российскому президенту диплом почетного доктора Университета Цинхуа и отметил, что ему «особенно приятно вручать диплом почетного доктора своей альма-матер своему лучшему другу». Путин, в свою очередь, тогда назвал китайского лидера «дорогим другом».

День образования КНР — главный государственный праздник Китая, отмечается каждый год 1 октября. Образование республики провозгласили в 1949 году. Празднования начинаются на площади Тяньаньмэнь после того, как там торжественно поднимают флаг страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В офисе Зеленского назвали срок возможного вступления Украины в НАТО
В МИД заявили о готовности Запада «использовать и выбросить» Украину
Хотевшего купить бронежилет россиянина обманули на 60 тысяч рублей
Появилось видео учений мобилизованных в Донбассе
При взрыве в подмосковном жилом доме пострадали пять человек
Китайские корабли вошли в зону спорных с Японией островов
Бойцы под Донецком показали кадры работы беспилотника и тяжелой артиллерии
Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом
Конституционный суд принял к рассмотрению договоры о включении новых территорий
В России выявили 33 186 случаев коронавируса
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.