Си Цзиньпина обвинили в тайном выстраивании тесных отношений с Россией

WSJ: лидер КНР Си Цзиньпин «за кулисами» выстраивает тесные связи с Россией

Председатель КНР Си Цзиньпин тайно выстраивает тесные отношения с Россией, при этом последние месяцы пытаясь создать дистанцию между Пекином и Москвой в публичном пространстве. В этом китайского лидера обвинило издание The Wall Street Journal (WSJ).

«Позади дипломатических выступлений Си Цзиньпин углубляет свою долгосрочную ставку на Россию», — говорится в публикации. Издание приводит слова «политических советников Пекина», которые утверждают, что в последние недели Си Цзиньпин распорядился наладить более тесные экономические отношения с Москвой.

Уточняется, что план китайского лидера включает в себя наращивание поставок в страну российских нефти, газа и сельскохозяйственной продукции, а также расширение энергетического сотрудничества в Арктике. Кроме того, советники указали, что в намерения Си Цзиньпина входит увеличение китайских инвестиций в инфраструктуру России, в частности, в железные дороги и порты, пишет газета.

Ранее стало известно о предстоящих переговорах председателя КНР и президента России Владимира Путина. Встреча состоится в последних числах декабря.