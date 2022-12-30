Берлускони предлагал отправить Путина миротворцем для решения конфликта Индии и Пакистана

Бывший итальянский премьер-министр, лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони предлагал отправить российского президента Владимира Путина в качестве миротворца для разрешения конфликта между Индией и Пакистаном 20 лет назад, пишет Times.

Согласно рассекреченным материалам, Берлускони выступил с соответствующим предложением на обеде глав государств в рамках Совета Россия — НАТО в мае 2002 года. Экс-премьер предложил ряду лидеров стран Североатлантического альянса принять участие вместе с Путиным в конференции в Казахстане для разрешения противоречий между Индией и Пакистаном.

Тем не менее бывший госсекретарь США Кондолиза Райс сочла инициативу итальянского политика ужасной, которая могла якобы усложнить разрешение противоречий.

Ранее Берлускони заявил, что в диалоге о достижении мира на Украине дипломатическим путем, возможно, есть «какой-то просвет». Политик подчеркнул, что защита интересов Киева и работа по достижению мира не являются несовместимыми путями.