В Севастополе сработала система ПВО

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о срабатывании системы ПВО

В небе над Севастополем сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«В Севастополе отработала система ПВО. Все службы работают в штатном режиме. Наши военные как всегда сработали четко», — написал глава города.

Также Развожаев обратился к жителям Севастополя и призвал их сохранять спокойствие.

29 декабря сообщалось, что системы ПВО сбили в небе над Энгельсом Саратовской области неизвестный объект. Позднее глава региона Роман Бусаргин сообщил, что системы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).