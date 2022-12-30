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11:23, 30 декабря 2022Россия

В Севастополе сработала система ПВО

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о срабатывании системы ПВО
Архивное фото

Архивное фото. Фото: BK / GB / Globallookpress.com

В небе над Севастополем сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«В Севастополе отработала система ПВО. Все службы работают в штатном режиме. Наши военные как всегда сработали четко», — написал глава города.

Также Развожаев обратился к жителям Севастополя и призвал их сохранять спокойствие.

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1 декабря 2022

29 декабря сообщалось, что системы ПВО сбили в небе над Энгельсом Саратовской области неизвестный объект. Позднее глава региона Роман Бусаргин сообщил, что системы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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