Отец придумал оригинальный способ заставить детей держаться подальше от сладкого

Отец придумал клеить на сладкое этикетки с надписью «для веганов», чтобы дети не ели его

Пользователь с ником u/kdubstep придумал оригинальный способ заставить детей держаться подальше от сладкого и поделился им на сайте Reddit. Менее чем за сутки публикация мужчины набрала почти 50 тысяч лайков и более тысячи комментариев: в сообщениях матери и отцы рассказывали, что они придумывают, чтобы дети не ели слишком много сладкого.

По словам автора поста, он распечатал этикетки с надписью «для веганов» и начал клеить их на сладкие блюда. Как отметил мужчина, этот способ прекрасно работает.

К публикации отец прикрепил фотографию, на которой запечатлен сладкий пирог с соответствующей надписью. Можно заметить, что блюдо не тронули.

В комментариях одна из пользовательниц поделилась своим способом отвадить детей от лакомств. «Я не давала сыновьям есть мои протеиновые батончики под предлогом, что в них якобы содержатся добавки, предназначенные исключительно для женщин», — рассказала она. Другой комментатор написал, что не хотел делиться с детьми своим пудингом из тапиоки и поэтому говорил им, что это пудинг из рыбьих глаз.

Еще один пользователь вспомнил, как в детстве он покупал в магазине пирожки с яблоком и, чтобы младшая сестра не съела их, говорил ей, что это пирожки с мясом.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала про необычный способ, который она придумала, чтобы проучить воровавшую ее напитки коллегу. Девушка добавила в жидкость много соли, чтобы узнать, кто из сотрудников компании пьет из ее бутылки без разрешения.