Российская авиакомпания запустила масштабную распродажу билетов от 999 рублей

Авиакомпания «Победа» запустила распродажу более 50 тысяч билетов от 999 рублей

Российская авиакомпания «Победа» запустила масштабную новогоднюю распродажу более 50 тысяч билетов стоимостью от 999 рублей по популярным направлениям внутри страны и в Белоруссию. Такая информация появилась в Telegram-канале перевозчика в пятницу, 30 декабря.

Спецпредложение распространяется на перелеты, которые состоятся со 2 января по 25 марта 2023. В этот период отечественные путешественники смогут приобрести проездные документы по таким направлениям, как Минск, Казань, Санкт-Петербург, Самара, Екатеринбург, Сочи с отправлением из Москвы, а также из других городов России.

Ранее стало известно, что самым загруженным предновогодним днем в аэропортах Москвы названо 30 декабря. По данным специалистов, 29 процентов всех бронирований выпадает именно на последнюю пятницу декабря — в этот день аэропорты будут загружены на 20 процентов больше, чем на прошлой неделе.