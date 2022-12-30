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16:07, 30 декабря 2022Путешествия

Российская авиакомпания запустила масштабную распродажу билетов от 999 рублей

Авиакомпания «Победа» запустила распродажу более 50 тысяч билетов от 999 рублей

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Российская авиакомпания «Победа» запустила масштабную новогоднюю распродажу более 50 тысяч билетов стоимостью от 999 рублей по популярным направлениям внутри страны и в Белоруссию. Такая информация появилась в Telegram-канале перевозчика в пятницу, 30 декабря.

Спецпредложение распространяется на перелеты, которые состоятся со 2 января по 25 марта 2023. В этот период отечественные путешественники смогут приобрести проездные документы по таким направлениям, как Минск, Казань, Санкт-Петербург, Самара, Екатеринбург, Сочи с отправлением из Москвы, а также из других городов России.

Ранее стало известно, что самым загруженным предновогодним днем в аэропортах Москвы названо 30 декабря. По данным специалистов, 29 процентов всех бронирований выпадает именно на последнюю пятницу декабря — в этот день аэропорты будут загружены на 20 процентов больше, чем на прошлой неделе.

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Валентина Процкова
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