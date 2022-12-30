Дом знаменитого спортивного комментатора продали в рекордные сроки

В Калифорнии за два месяца нашли покупателя на дом покойного комментатора Вина Скалли

В Калифорнии в рекордные сроки продали дом ныне покойного знаменитого артиста озвучки и спортивного комментатора Вина Скалли. На поиски нового владельца ушло два месяца, сообщает Dirt.

Особняк находится в элитном городе Хидден-Хилс. Покупателями оказалась семейная пара, которая владеет местным теннисным кортом. Они заплатили за объект 14 миллионов долларов (более миллиарда рублей), однако изначально за дом просили 15 миллионов долларов.

На участке меньше гектара находится двухэтажный главный дом и гостевой. В общей сложности там есть семь спален и девять ванных комнат, а также гостиная с камином, библиотека, столовая, кинотеатр и винный погреб. На участке оборудован бассейн, лужайка с водопадом и теннисный корт.

Ранее американский актер Сильвестр Сталлоне и его жена, актриса Дженнифер Флавин решили продать свой особняк в Хидден-Хилс менее чем через год после покупки. Они попросили за него 22,5 миллиона долларов (на тот момент более 1,6 миллиарда рублей).