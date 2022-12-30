В НАТО назвали кратчайший путь к миру на Украине

Генсек НАТО Столтенберг: военная поддержка Киева является кратчайшим путем к миру

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал кратчайший путь к достижению перемирия между Россией и Украиной. Своим мнением он поделился в интервью с агентством DPA.

«Может звучать как парадокс, но военная поддержка Украины является кратчайшим путем к миру», — полагает Столтенберг.

По его словам, России стоит понять, что ей не удастся достигнуть своих целей в украинском конфликте. Когда это понимание придет, мирные переговоры будут возможны, полагает генсек НАТО.

Отдельно Столтенберг высказался об атаках Украины на российские военные объекты, отметив, что считает их абсолютно законными. «Каждая страна имеет право защищать себя», — добавил он.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Вашингтон может отправить Киеву боевые машины пехоты M2A2 Bradley. Это легкие танки, оснащенные 25-миллиметровой пушкой и противотанковыми ракетами TOW.

В то же время 29 декабря стало известно, что США отказали Украине в поставках новых ракет ATACMS с радиусом действия до 300 километров. Утверждается, что эта тема затрагивалась на переговорах президента США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтоне.