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22:37, 30 декабря 2022Наука и техника

Турция провела испытания собственной системы ПВО

Департамент оборонной промышленности Турции заявил об успешном испытании системы ПВО Siper

Фото: Алексей Зотов / «Коммерсантъ»

Турция провела успешные испытания собственной системы противовоздушной обороны (ПВО) SIPER. Об этом на своей странице в Twitter сообщил глава Департамента оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

По его словам, управляемая ракета, выпущенная в ходе тестовых испытаний, поразила цель на дальности свыше 100 километров. Он назвал это новогодним подарком стране от оборонной промышленности.

Турция создает систему SIPER в качестве альтернативы российским комплексам С-400 и американским Patriot. Предполагается, что она поступит в вооруженные силы республики в 2023 году. Согласно планам Турции, к 2026 году SIPER должна составить основу национальной ПВО.

В декабре 2021 года глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир предположил, что система ПВО Siper превзойдет С-400.

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Марина Совина
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