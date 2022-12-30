Турция провела испытания собственной системы ПВО

Департамент оборонной промышленности Турции заявил об успешном испытании системы ПВО Siper

Турция провела успешные испытания собственной системы противовоздушной обороны (ПВО) SIPER. Об этом на своей странице в Twitter сообщил глава Департамента оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

По его словам, управляемая ракета, выпущенная в ходе тестовых испытаний, поразила цель на дальности свыше 100 километров. Он назвал это новогодним подарком стране от оборонной промышленности.

Турция создает систему SIPER в качестве альтернативы российским комплексам С-400 и американским Patriot. Предполагается, что она поступит в вооруженные силы республики в 2023 году. Согласно планам Турции, к 2026 году SIPER должна составить основу национальной ПВО.

В декабре 2021 года глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир предположил, что система ПВО Siper превзойдет С-400.