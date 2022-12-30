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08:47, 30 декабря 2022Россия

Участники СВО рассказали о способах создать новогоднее настроение

«Известия»: российские военнослужащие лепят снеговиков и украшают сосну в зоне СВО
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Filip Andrejevic / Unsplash

Российские военнослужащие рассказали, как они создают себе праздничное настроение в преддверии Нового года в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом пишет корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

Отмечается, что дети из Луганской народной республики (ЛНР) передали военным новогоднюю елку и письма с рисунками в честь наступающего праздника. Солдаты украсили деревце игрушками, бумажными ангелами и разноцветными гирляндами. Как рассказал военнослужащий с позывным Дикий, для создания новогоднего настроения он и его сослуживцы лепят снеговиков. «По возможности — на каждой позиции. Правда, сейчас снега нет, но можем и из грязи сделать», — приводит его слова издание.

Дикий добавил, что свое новогоднее желание он загадал уже давно — чтобы как можно скорее закончился конфликт и все военные вернулись домой. Он подчеркнул, что больше всего пугает не сам факт происходящего, а быстрая и неожиданная гибель товарищей. «Хочу, чтобы все домой живые вернулись. Многие уже давно родителей не видели», — сказал военный.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что многие новогодние мероприятия в столице посвящены участникам СВО и их семьям. В том числе и благотворительные акции, уточнил он.

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Варвара Кузьмина
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