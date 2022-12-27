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14:47, 27 декабря 2022Россия

Мэр Москвы рассказал о посвященных военнослужащим новогодних мероприятиях

Новогодние мероприятия в Москве посвящены участникам военной операции и их семьям

Фото: Shutterstock

В преддверии Нового года в столице открылись сотни катков с искусственным и натуральным покрытием, а также появились снежные горки и лыжные трассы. Туристов и горожан ждут ярмарочные площадки фестиваля «Путешествие в Рождество». Многие праздничные мероприятия посвящены участникам СВО, в том числе благотворительные акции. Об этом рассказал Сергей Собянин в интервью каналу «Москва 24».

«Москвичи хорошо знают, какие новогодние и зимние активности есть в Москве, им не надо об этом много рассказывать, они пользуются каждый день и сотнями катков, которые есть и с природным, и с искусственным покрытием в парках и скверах, снежными горками, освещенной лыжней. Ну и конечно, новогодние ярмарки, которые есть и в районах, и в центре города. Все парки будут работать. Новый год, конечно, имеет свою специфику в этом году, проводится в условиях специальной военной операции, поэтому многие мероприятия, в том числе благотворительные акции, будут посвящены нашим воинам и их семьям», — рассказал мэр Москвы.

В первой половине декабря для семей участников специальной военной операции (СВО) провели праздничные встречи в центре поддержки. Дети вместе с мамами мастерили елочные игрушки и открытки, отправляли письма Деду Морозу, участвовали в квестах, играх и фотосессиях, а также дополняли любимыми блюдами «Книгу семейных новогодних рецептов».

До 30 декабря социальные работники и 250 Дедов Морозов будут развозить подарки детям, женам и родителям призванных на службу москвичей. Ребята получат сладкие наборы, а также билеты на новогодние мероприятия — елку мэра Москвы в Гостином Дворе, праздничное представление в Кремле, ледовые шоу, а также абонемент на катки в парках и билет в Большой московский цирк на проспекте Вернадского.

В поддержку участников СВО и жителей новых территорий в столице проходят благотворительные акции. Самая масштабная из них проходит в рамках проекта «Москва помогает». В самых популярных точках города — в парках, на фестивальных площадках и ВДНХ — открыты пункты сбора новогодних подарков. Сюда москвичи могут принести сладкие наборы, развивающие игры, игрушки и книги для детей, проживающих на новых территориях России. Волонтеры, работающие в штабах, принимают также теплые вещи, средства личной гигиены, мужские наборы для защитников. Все вещи должны быть новыми, в упаковке и с бирками. К посылкам горожане могут приложить письма и открытки с новогодними пожеланиями и теплыми словами.

Из ресурсного центра «Мосволонтер» уже отправили 35 тысяч подарков жителям новых территорий. Пункты сбора будут работать до 8 января 2023 года ежедневно с 10:00 до 19:00. Посмотреть, где находятся штабы «Москва помогает», можно на интерактивной карте на сайте проекта.

Завершилась благотворительная акция «Поделись теплом» в проекте «Московское долголетие». Горожане старшего поколения связали и передали участникам СВО более 8,5 тысячи варежек, носков, шарфов, перчаток и шапок. Несколько тысяч открыток с пожеланиями и поздравлениями от московских школьников отправили военнослужащим в рамках акции «С теплом в сердце».

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Татьяна Романова
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