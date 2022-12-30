Обнаружены десятки новых переменных звезд

ARIES: в поле рассеянного скопления NGC 381 обнаружили 57 переменных звезд

Астрономы из Научно-исследовательского института наблюдательных наук Арьябхатты (ARIES) и ученые Лаборатории физических исследований в Индии сообщили об обнаружении десятков переменных звезд в рассеянном скоплении NGC 381. Препринт исследования опубликован в репозитории arXiv.

Рассеянные скопления образуются из одного и того же гигантского молекулярного облака и представляют собой группы звезд, которые слабо связаны друг с другом через гравитационное взаимодействие. На сегодняшний день в Млечном Пути обнаружено более 1000 из них. NGC 381 расположено в 3700 световых годах в направлении созвездия Кассиопея. Оно представляет собой редкое рассеянное скопление возрастом 447 миллионов лет с радиусом 15 световых лет и массой около 32,4 солнечной массы.

Наблюдения с помощью индийского телескопа Devasthal Fast Optical Telescope (DFOT), проведенные в период времени с 1 октября 2017 года по 14 января 2019 года, позволили идентифицировать 57 новых периодических переменных звезд в поле рассеянного скопления, пять из которых оказались членами NGC 381.

10 из 57 идентифицированных переменных оказались затменно-двойными — восемь типа W Большой Медведицы (EW) и две типа Бета Персея (EA). В выборке также вошло 15 вращательных переменных звезд и две пульсирующие переменные — одна типа Дельта Щита и одна типа Гаммы Золотой Рыбы. Остальные 30 переменных нельзя отнести к какому-либо определенному типу; поэтому исследователи назвали их «переменными разных типов». Авторы статьи добавили, что для детальной характеристики этих переменных необходимы дополнительные наблюдения.