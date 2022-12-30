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14:28, 30 декабря 2022Путешествия

Внешность российской стюардессы в униформе взволновала иностранцев в сети

Российская стюардесса снялась в облегающей униформе и покорила пользователей сети

Фото: @vi_trofimenko

Бортпроводница крупнейшей российской авиакомпании снялась в облегающей униформе в аэропорту и взволновала иностранцев. Снимок появился в аккаунте @beautifull_cabincrews, освещающем досуг членов экипажа, в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На опубликованных в сети кадрах стюардесса позирует на камеру, стоя на эскалаторе. На девушке надета форма авиаперевозчика, состоящая из темно-синего пиджака, юбки миди и белой рубашки. Свой образ она дополнила белыми перчатками, синим шейным партком и пилоткой в тон.

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Внешность россиянки покорила зарубежных пользователей сети, о чем они написали в комментариях под постом. «Вы так прекрасны», «Просто невероятны», «Такие нежные черты лица», «Я влюбился», «У вас такой поразительный взгляд», — писали они.

Ранее стюардесса одной из ведущих британских авиакомпаний объяснила риски секса в туалете самолета.

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Валентина Процкова
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