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15:38, 30 декабря 2022Мир

Столтенберг призвал перестать недооценивать Россию и готовиться к наступлениям

Генсек НАТО Столтенберг призвал не недооценивать Россию и готовиться к новым наступлениям

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Россия продемонстрировала готовность терпеть потери, поэтому Украина и НАТО должны готовиться к новым наступлениям. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью DPA.

Генсек призвал перестать недооценивать Россию. «Нет никаких признаков того, что президент [России Владимир] Путин изменил свою главную цель этой войны. Это контроль над Украиной. Они мобилизовали много новых войск. Многие из них уже прошли обучение. Они продемонстрировали готовность терпеть болезненные потери и обращаются к другим авторитарным режимам, включая Иран, за дополнительными боеприпасами и оружием. Это еще не конец», — подчеркнул Столтенберг.

Ранее Генеральный секретарь НАТО назвал кратчайший путь к достижению перемирия между Россией и Украиной. «Может звучать как парадокс, но военная поддержка Украины является кратчайшим путем к миру», — полагает Столтенберг. По его словам, России стоит понять, что ей не удастся достигнуть своих целей в украинском конфликте. Когда это понимание придет, мирные переговоры будут возможны, полагает генсек НАТО.

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Анжелика Бережная
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