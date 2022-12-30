Россияне стали реже интересоваться покупкой одного вида квартир

Спрос россиян на покупку квартир-студий снизился на 27,94 процента

В ноябре 2022 года спрос на квартиры-студии в 16 крупнейших городах России снизился на 27,94 процента относительно аналогичного периода 2021 года. О том, что россияне стали реже интересоваться покупкой одного вида недвижимости, «Ленте.ру» сообщили эксперты компании «Агентство инвестиций в недвижимость Москвы».

По данным специалистов, наиболее значительное падение показателя в ноябре нынешнего года было зафиксировано в Москве — на 40,61 процента. В Петербурге отрицательная динамика составила 39,63 процента. Единственным крупным городом страны, где интерес к студиям вырос, стала Пермь — количество обращений увеличилось на 1,05 процента.

За период с января по ноябрь текущего года спрос россиян из крупных городов на квартиры-студии оказался на 8,1 процента ниже, чем в те же месяцы прошлого года. Наибольшее падение интереса было зафиксировано в Краснодаре — минус 25,76 процента. В Москве снижение составило 12,6 процента, а в Петербурге — 9,4 процента. Однако в девяти городах за указанный период наблюдался рост интереса к квартирам-студиям. Наибольшая положительная динамика была отмечена в Нижнем Новгороде — плюс 19,8 процента.

Несмотря на общее снижение показателей, по итогам ноября 2022-го спрос на покупку квартир-студий в крупнейших городах России повысился на 0,81 процента относительно октября. Интерес к их приобретению был зафиксирован в половине городов-миллионников. Наибольший прирост количества обращений в 11-м месяце года наблюдался в Омске — плюс 26,88 процента. Напротив, сильнейшая отрицательная динамика была обнаружена в Самаре — там спрос на покупку квартир-студий за месяц снизился на 7,89 процента.

По словам генерального директора «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерия Летенкова, снижение спроса на студии частично обусловлено тем, что их стоимость стала незначительно отличаться от цен на однокомнатные квартиры — в последние годы разница между ними начала составлять лишь 10-15 процентов в пользу вторых. Эксперт добавил, что повысить интерес к их покупке поможет возвращение стоимости студий на свою «стартовую» позицию, когда разрыв был больше. Другой причиной падения спроса на студии Летенков назвал отъезд части аудитории данных квартир, а также тем, что сдать такой объект сложно по причине низкого арендного интереса. «Сейчас хорошо сдаются самые бюджетные предложения и именно они покупаются под сдачу самые недорогие предложения, например, студии на цокольных этажах, переделанные из офисных помещений», — пояснил он.

Летенков отметил, что покупать готовые квартиры-студии сейчас невыгодно из-за их высокой цены. При этом если приобрести для инвестиций нежилой объект с целью переоборудовать его в студию под сдачу, это может принести хорошую прибыль — не менее 60 процентов при перепродаже и не менее 15 процентов при долгосрочной аренде.

В декабре эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» пришли к выводу, что москвичи бросились сдавать квартиры — за период с января по декабрь объем предложения арендного жилья в столице вырос более чем в 2,5 раза. По их данным, наименьший объем предложения в декабре среди 22,1 тысячи съемных объектов, находящихся в пределах 10 минут ходьбы от метро, зафиксирован в сегменте студий — 679 квартир, что на 223,3 больше, чем в начале года.