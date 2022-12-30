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13:27, 30 декабря 2022Экономика

Азиатская страна запретила вход российскому судну

New Age: в Бангладеш запретили вход российскому судну из-за санкций США

Фото: Bass Heiner / Fleetmon

В Бангладеш запретили вход российскому судну Ursa Major, перевозившему груз для строительства атомной электростанции «Руппур», пишет издание New Age.

Это произошло из-за санкций США. Власти азиатской страны узнали о том, что корабль находится под ограничениями Вашингтона, из письма от американского посольства. В нем также было предупреждение о возможных санкциях или штрафах за выгрузку продукции с судна, предоставление топлива или какой-либо помощи морякам.

«Россия сообщила нам, что они отправили судно по ошибке и теперь заменят его другим судном, чтобы перевезти груз для АЭС "Руппур" и доставить его в порт Бангладеш», — отметил министр науки и технологий Йеафеш Осман.

У российских компаний есть проблемы и в других странах. В июне власти Грузии заявили, что не собираются пропускать на территорию страны доставленную в Батуми российскую нефть, которая оформлена на попавшую под западные санкции компанию.

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Платон Щукин
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