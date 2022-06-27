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Грузия отказалась пропускать российскую нефть

Грузия отказалась пропускать российскую нефть из-за санкций
Леван Давиташвили

Леван Давиташвили. Фото: Government of Georgia

Власти Грузии не собираются пропускать на территорию страны доставленную в Батуми российскую нефть, которая оформлена на попавшую под западные санкции компанию. Об этом сказал вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили, передает ТАСС.

Он отметил, что в батумском порту находится корабль с нефтью из России, пропускать его страна отказывается. «В Грузии еще не было ни одного факта обхода санкций. Так будет и в этом случае», — отметил Давиташвили. В воскресенье о танкере под турецким флагом, на борту которого находится до 30 тысяч тонн нефти, принадлежащих российской компании, сообщил грузинский телеканал Mtavari Arxi.

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Ранее сообщалось, что шестой пакет санкций Европейского союза против России, одобренный послами ЕС, включает в себя запрет на страхование судов, которые везут нефть в третьи страны.

Между тем танкеры с российской нефтью стали часто исчезать с радаров специальных систем, отслеживающих перемещение судов, — за 10 дней из поля зрения пропали минимум три. Журналисты выдвигают предположение, что на фоне введения многочисленных антироссийских санкций некоторые покупатели хотят сохранить факт закупок топлива в тайне.

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Платон Щукин
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