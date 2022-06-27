Грузия отказалась пропускать российскую нефть из-за санкций

Власти Грузии не собираются пропускать на территорию страны доставленную в Батуми российскую нефть, которая оформлена на попавшую под западные санкции компанию. Об этом сказал вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили, передает ТАСС.

Он отметил, что в батумском порту находится корабль с нефтью из России, пропускать его страна отказывается. «В Грузии еще не было ни одного факта обхода санкций. Так будет и в этом случае», — отметил Давиташвили. В воскресенье о танкере под турецким флагом, на борту которого находится до 30 тысяч тонн нефти, принадлежащих российской компании, сообщил грузинский телеканал Mtavari Arxi.

Ранее сообщалось, что шестой пакет санкций Европейского союза против России, одобренный послами ЕС, включает в себя запрет на страхование судов, которые везут нефть в третьи страны.

Между тем танкеры с российской нефтью стали часто исчезать с радаров специальных систем, отслеживающих перемещение судов, — за 10 дней из поля зрения пропали минимум три. Журналисты выдвигают предположение, что на фоне введения многочисленных антироссийских санкций некоторые покупатели хотят сохранить факт закупок топлива в тайне.