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Европа осложнит России продажу нефти в другие страны

Bloomberg: ЕС запретит страхование судов, везущих нефть из России в третьи страны

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Шестой пакет санкций Европейского союза против России, одобренный послами ЕС, включает в себя запрет на страхование судов, которые везут нефть в третьи страны. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Мера, которая осложнит России продажу нефти в другие государства, должна вступить в силу через шесть месяцев после того, как ограничения будут приняты официально.

О планах запретить страхование танкеров СМИ узнали в конце мая. По оценкам участников рынка, в нынешних условиях запрет страхования морских перевозок нефти из России сделает их практически невозможными, поскольку подавляющее большинство трейдеров и судовладельцев откажутся рисковать грузом без страховки.

Запрет Брюссель согласовал также и с Великобританией, писала Financial Times, что дополнительно усугубит ситуацию.

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Платон Щукин
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