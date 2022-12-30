Во Франции раскритиковали поддержку Украины странами Запада
Французский политик Флориан Филиппо раскритиковал поддержку Украины со стороны западных стран, назвав ее нормализацией нацизма. Своим мнением он поделился в личном Twitter-аккаунте.
«2022 год — год, когда стало хорошим тоном безоговорочно поддерживать режим, прославляющий нацистов, который один из самых коррумпированных в Европе», — отметил Филиппо. Он уточнил, что имеет в виду Украину под руководством действующего президента страны Владимира Зеленского.
Политик также выразил негодование по поводу того, что ни одного из представителей европейского сообщества не удивляет происходящее. «Система гниет!», — резюмировал он.
Ранее Филиппо осудил новый проект Евросоюза о поддержке Украины. По его словам, новая поддержка Киева является тотальным бредом.