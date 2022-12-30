Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:54, 30 декабря 2022Мир

Во Франции раскритиковали поддержку Украины странами Запада

Французский политик Филиппо назвал нормализацией нацизма поддержку Украины странами Запада
Флориан Филиппо

Флориан Филиппо. Фото: Robert Pratta / Reuters

Французский политик Флориан Филиппо раскритиковал поддержку Украины со стороны западных стран, назвав ее нормализацией нацизма. Своим мнением он поделился в личном Twitter-аккаунте.

«2022 год — год, когда стало хорошим тоном безоговорочно поддерживать режим, прославляющий нацистов, который один из самых коррумпированных в Европе», — отметил Филиппо. Он уточнил, что имеет в виду Украину под руководством действующего президента страны Владимира Зеленского.

Политик также выразил негодование по поводу того, что ни одного из представителей европейского сообщества не удивляет происходящее. «Система гниет!», — резюмировал он.

Ранее Филиппо осудил новый проект Евросоюза о поддержке Украины. По его словам, новая поддержка Киева является тотальным бредом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
Кадыров анонсировал более жестокую операцию «Возмездие»
Очередь грузовиков образовалась на выезде из России в Грузию
В России кочегар переусердствовал и сжег ретро-поезд
Во Франции раскритиковали поддержку Украины странами Запада
В ЛНР задержали подозреваемую в передаче Киеву данных о российских войсках
Раскрыт способ «оздоровить» новогоднее застолье
В сети испугались собравшихся путешествовать после пандемии китайцев
Медведева объяснила завершение карьеры
Потери российских миллиардеров с начала спецоперации оценили
Экс-президент Польши заявил об угрозе Третьей мировой войны
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.