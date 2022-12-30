Во Франции раскритиковали поддержку Украины странами Запада

Французский политик Филиппо назвал нормализацией нацизма поддержку Украины странами Запада

Французский политик Флориан Филиппо раскритиковал поддержку Украины со стороны западных стран, назвав ее нормализацией нацизма. Своим мнением он поделился в личном Twitter-аккаунте.

«2022 год — год, когда стало хорошим тоном безоговорочно поддерживать режим, прославляющий нацистов, который один из самых коррумпированных в Европе», — отметил Филиппо. Он уточнил, что имеет в виду Украину под руководством действующего президента страны Владимира Зеленского.

Политик также выразил негодование по поводу того, что ни одного из представителей европейского сообщества не удивляет происходящее. «Система гниет!», — резюмировал он.

Ранее Филиппо осудил новый проект Евросоюза о поддержке Украины. По его словам, новая поддержка Киева является тотальным бредом.