Россиянам объяснили введение нового налога

Депутат Федоров: новый налог на вклады простимулирует инвестиции в российскую экономику

Появление нового налога на вклады в 2023 году поспособствует стимулированию инвестиционной активности в России, считает депутат комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров. В беседе с «Лентой.ру» парламентарий объяснил, что такой налог является «незначительным» и принесет федеральному бюджету несколько десятков миллионов рублей.

«Это фактически налог на роскошь. Речь идет об очень незначительном налоге, связанном с большими вкладами в банках. Это очень незначительный налог с точки зрения конкретных выплат людей», — заявил депутат.

По мнению Федорова, введение такого налога станет благоприятным фактором развития инвестиционной активности для российской экономики.

«Этот налог затронет тех, у кого вклады составляют десятки, сотни миллионов рублей. Для таких людей это будет стимул к инвестиционной деятельности, а не к хранению денег на вкладах», — добавил парламентарий.

Для людей, которые имеют большие деньги, лучше вкладываться в экономику, инвестировать в экономические инструменты, а не просто держать деньги в банках.

Евгений Федоров депутат Госдумы

Он также напомнил о том, что подобная практика налогообложения применяется в ряде других европейских стран. Всего, как сообщил Федоров, новые налоговые поступления обеспечат бюджету около 50-100 миллионов рублей.

Ранее в Минфине сообщили, что по результатам 2023 года россияне впервые заплатят налог на доходы со вкладов. Уточнялось, что размер налога составит 13 процентов, сбором будут облагаться процентные доходы от 75 тысяч рублей за весь год — если ключевая ставка не превысит текущих 7,5 процента.

