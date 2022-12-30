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11:26, 30 декабря 2022Путешествия

В России создадут рабочую группу для решения проблем с перевозками туристов

Минэкономразвития и Минтранс создадут спецгруппу для решения проблем перевозок туристов

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Минэкономразвития и Минтранс России собираются создать специальную рабочую группу для решения проблем с туристическими перевозками. Об этом сообщили в пресс-службе экономического ведомства.

В ходе совещания по транспортному обеспечению туристической отрасли с участием глав Минэкономразвития Максима Решетникова и Министерства транспорта Виталия Савельева стороны обсудили взаимодействие ведомств в данном вопросе, а также субсидирование авиационных маршрутов, подготовку к весенне-летнему сезону 2023 года в части авиаперевозок и железнодорожных пассажирских перевозок, обеспечение выездных турпоездок.

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В пресс-службе Минэкономразвития подчеркнули, что для решения подобных вопросов главы обоих ведомств договорились создать в середине января спецгруппу по транспортному обеспечению туристической отрасли. Первое ее заседание пройдет уже в январе 2023 года.

Отмечается, что в совещании по вопросам туристических перевозок также принимали участие представители Росавиации, мэрии Москвы, АО «РЖД» и «Росжелдора».

Ранее Решетников на встрече с представителями туриндустрии сообщил, что в России создадут «карту туриста» для иностранцев с целью увеличения въездного турпотока. Более того, министр подчеркнул, что в планах у властей перезапустить электронную визу.

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Фариза Бацазова
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