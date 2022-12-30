Путешественникам раскрыли секреты правильной упаковки чемодана

Travel and Leisure: туристам посоветовали собирать вещи в поездки в одной цветовой палитре

Путешественникам раскрыли главные секреты правильной и максимально эффективной упаковки вещей в чемодан и в ручную кладь. Об этом пишет портал Travel and Leisure.

Так, при подготовке к поездке крайне важно брать только те предметы, которые действительно нужны, и соотнести их с ожидаемой погодой. Кроме того, туристам стоит заранее узнать о возможности постирать одежду в месте проживания — это позволит сократить количество взятых с собой вещей.

Еще один совет — собирать вещи в одной цветовой палитре. Это поможет не только сократить объем багажа, но и облегчит выбор одежды на отдыхе. «Перепроверьте перед отъездом: разложите то, что вы хотите упаковать, а затем отойдите хотя бы на несколько часов. Вернитесь назад и спросите себя по отношению к каждой вещи: "А действительно ли мне это нужно?"» — посоветовали авторы материала.

Также во время поездок необходимо правильно распределить вещи между ручной кладью и чемоданом. Так, в ручную кладь стоит убрать все необходимые в пути лекарства, электронику, билеты и паспорта, маску для сна, а также очки для чтения. Все остальные вещи можно убрать в багаж, поскольку до приземления самолета они вряд ли понадобятся.

Ранее часто летающий самолетом мужчина, посетивший 85 стран, поделился лучшими лайфхаками для комфортных путешествий и назвал топ-5 советов для экономии в поездках. Во-первых, опытный турист призвал всегда отказываться от так называемых «программ защит путешествий», которые предлагают авиакомпании. Вместо этого он порекомендовал покупать обычные страховки, так как они намного эффективнее.