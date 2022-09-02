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Часто летающий самолетом мужчина назвал топ-5 советов для экономии в поездках

Посетивший 85 стран мужчина посоветовал покупать только возвратные авиабилеты

Фото: Dino Reichmuth / Unsplash

Часто летающий самолетом мужчина, посетивший 85 стран, поделился лучшими лайфхаками для комфортных путешествий и назвал топ-5 советов для экономии в поездках. Его слова приводит издание CNet.

По словам опытного туриста Брайана Келли (Brian Kelly), ему удалось полетать на самолетах более 500 раз. Во-первых, он призвал всегда отказываться от так называемых «программ защит путешествий», которые предлагают авиакомпании при бронировании билетов. Вместо этого он порекомендовал покупать обычные страховки, так как они намного эффективнее.

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Во-вторых, Келли посоветовал приобретать только возвратные билеты, чтобы не терять деньги в случае отмены путешествия. Также он подчеркнул, что пассажирам важно знать свои права. «Во многих ситуациях вы абсолютно законно можете попросить перевозчика вернуть вам деньги. Странно, что люди об этом не знают», — рассказал эксперт.

Кроме того, он порекомендовал выбирать рейсы с минимальным количеством стыковок и закладывать на пересадку в среднем четыре часа. В заключение Келли заметил, что в случае важного перелета можно забронировать билеты сразу на два рейса. Первый — на тот, каким планируется улететь изначально, второй — для подстраховки на случай отмены или задержки.

Ранее в августе прославившаяся в соцсетях стюардесса назвала самые грязные места в самолете и напугала подписчиков. По ее словам, наименее чистым местом может быть карман, расположенный на спинке впереди стоящего кресла, «поскольку его никогда не моют». Она порекомендовала никогда не класть туда свои вещи.

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Мария Гейн
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