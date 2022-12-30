Российские войска уничтожили более 70 солдат ВСУ на южно-донецком направлении

Минобороны отчиталось об уничтожении более 70 солдат ВСУ на южно-донецком направлении

Российские войска за сутки уничтожили более 70 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южно-донецком направлении. Об этом в пятницу, 30 декабря, журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что удары армейской авиации и артиллерии наносились по подразделению 72-й механизированной бригады ВСУ, а также 108-й бригады территориальной обороны, которые базировались в районах населенных пунктов Новомихайловка и Пречистовка соответственно.

«Уничтожено более 70-ти украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей», — пояснили в министерстве.

Ранее российские войска уничтожили две группы диверсантов ВСУ в районе села Времевка в Донецкой народной республике (ДНР), а также недалеко от села Левадное в Запорожской области.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).