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13:36, 29 декабря 2022Россия

Российские войска уничтожили диверсантов ВСУ в ДНР и Запорожской области

Минобороны сообщило об уничтожении двух групп диверсантов ВСУ в ДНР и Запорожской области
СюжетМинобороны:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска уничтожили две группы диверсантов Вооруженных сил Украины в районе села Времевка в Донецкой народной республике (ДНР), а также недалеко от села Левадное Запорожской области. Об этом в четверг, 29 декабря, журналистам заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он также сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли поражение подразделениям противника возле населенных пунктов Сладкое, Владимировка, Павловка и Великая Новоселка на южно-донецком направлении в ДНР. Всего были уничтожены до 30 бойцов ВСУ, две бронемашины и четыре пикапа.

Кроме того, российские войска продолжили наступление на донецком направлении, в ходе которого заняли выгодные позиции. За сутки ВСУ потеряли на этом направлении более 80 солдат убитыми и ранеными, а также четыре боевые машины пехоты, три бронемашины и шесть автомобилей.

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По данным Минобороны, всего с начала спецоперации ВС России уничтожили 7810 единиц военной автомобильной спецтехники, 3742 орудия полевой артиллерии и миномета, 953 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7296 бронемашин, 399 зенитных ракетных комплексов, 2741 беспилотник, 354 самолета и 194 вертолета ВСУ.

Накануне Конашенков отчитался об уничтожении диверсионной группы ВСУ в районе Владимировки в ДНР. Кроме того, две диверсионные группы были ликвидированы в районе урочища Медвежьего и Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении в Луганской народной республике 23 декабря.

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Константин Лысяков
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