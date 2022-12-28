Минобороны отчиталось об уничтожении диверсантов на южно-донецком направлении

Минобороны заявило об уничтожении диверсантов ВСУ на южно-донецком направлении

Российские войска уничтожили диверсионно-разведывательную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южно-донецком направлении. Об этом в среду, 28 декабря, журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что украинские диверсанты действовали в направлении населенного пункта Владимировка, который находится в Донецкой народной республике.

Кроме того, добавили в министерстве, на южно-донецком направлении в районе Угледара российские войска поразили подразделения 72-й механизированной бригады ВСУ, а также иностранных наемников.

«Уничтожено более 70-ти украинских военнослужащих и наемников, пять боевых бронированных машин и два пикапа», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские военнослужащие на донецком направлении нанесли поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. По его словам, было уничтожено до 60 украинских военнослужащих.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.