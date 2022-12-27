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14:50, 27 декабря 2022Россия

Российская армия нанесла поражение подразделениям десантно-штурмовой бригады ВСУ

МО РФ заявило об уничтожении до 60 военных из 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в ДНР

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военнослужащие на донецком направлении нанесли поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. Об этом заявил журналистам во вторник, 27 декабря, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства уточнил, что было уничтожено до 60 украинских военнослужащих. Кроме того, по данным Конашенкова, в Донецкой народной республике (ДНР) удалось подбить три боевые машины пехоты и семь автомобилей противника.

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За минувшие сутки на южно-донецком направлении было уничтожено более 70 военных ВСУ. А на красно-лиманском направлении потери противника составили свыше 40 человек, добавили в Минобороны.

21 декабря российское военное ведомство отчиталось о занятии новых высот и рубежей на донецком направлении. Тогда же удалось ликвидировать до 80 украинских военнослужащих, а также один танк, три боевые машины пехоты и четыре автомобиля противника.

Еще раньше российской армии удалось уничтожить свыше 130 бойцов ВСУ на донецком направлении.

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Анна Щербакова
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