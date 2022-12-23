Российские войска уничтожили две группы украинских диверсантов в ЛНР

Минобороны заявило об уничтожении диверсантов ВСУ на красно-лиманском направлении в ЛНР

Российские войска уничтожили две диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе урочища Медвежьего и Серебрянского лесничества на красно-лиманском направлении в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом в пятницу, 23 декабря, журналистам заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, штурмовая авиация и артиллерия нанесли удар по скоплению украинских бойцов и техники в районе сел Невское и Новолюбовка.

По словам Конашенкова, за сутки противник потерял на красно-лиманском направлении более 40 военнослужащих и наемников, а также три бронированные машины и два пикапа.

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 7722 единицы военной автомобильной спецтехники, 3702 орудия полевой артиллерии и минометов, 936 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7207 бронемашин, 399 зенитных ракетных комплексов, 2704 беспилотника, 351 самолет и 189 вертолетов ВСУ.

Ранее стало известно, что спецслужбы обнаружили в поселке Светличное в ЛНР два схрона для диверсантов ВСУ, которые планировали теракты на территории республики в период новогодних праздников. В разрушенном здании местной школы были обнаружены десять мин калибра 82 миллиметра и 24 осколочно-фугасных и кумулятивных снаряда калибра 125 миллиметров.