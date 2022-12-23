Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:07, 23 декабря 2022Бывший СССР

В ЛНР обнаружили схроны для украинских диверсантов

Спецслужбы обнаружили два схрона для диверсантов ВСУ на территории ЛНР

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Спецслужбы обнаружили два схрона для диверсантов Вооруженных сил Украины, которые планировали теракты на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщает РИА Новости.

Схроны были выявлены на территории населенного пункта Светличное. Они предназначались для проедения украинскими диверсантами терактов на территории республики в период новогодних праздников в отношении мирных граждан.

По словам источника, сотрудники спецслужб нашли в разрушенном здании местной школы десять мин калибром 82 миллиметра и 24 осколочно-фугасных и кумулятивных снаряда калибром 125 миллиметров.​

Ранее российской казачьей бригаде «Дон» удалось предотвратить две попытки украинских диверсантов высадиться на самом западе Херсонской области — Кинбурнской косе. Российские военные наносят удар по позициям украинских войск из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Новак назвал ответные меры Москвы на потолок цен на российскую нефть
Власти оценили ситуацию с гриппом и ОРВИ в Москве
В ЛНР обнаружили схроны для украинских диверсантов
В России заявили о сверхприбыли США за счет Украины
В ЕС обеспокоились влиянием антироссийских санкций на ситуацию с едой в Африке
Страдающей от недостатка секса из-за жизни со свекровью женщине дали совет
15-летняя чирлидерша зарезала соперницу во время школьного парада
Россияне рассказали о планах на покупку жилья
США и Китай обсудили российскую военную спецоперацию на Украине
Россиян призвали не дарить живых кроликов на Новый год
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.