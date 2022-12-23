В ЛНР обнаружили схроны для украинских диверсантов

Спецслужбы обнаружили два схрона для диверсантов ВСУ на территории ЛНР

Спецслужбы обнаружили два схрона для диверсантов Вооруженных сил Украины, которые планировали теракты на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщает РИА Новости.

Схроны были выявлены на территории населенного пункта Светличное. Они предназначались для проедения украинскими диверсантами терактов на территории республики в период новогодних праздников в отношении мирных граждан.

По словам источника, сотрудники спецслужб нашли в разрушенном здании местной школы десять мин калибром 82 миллиметра и 24 осколочно-фугасных и кумулятивных снаряда калибром 125 миллиметров.​

Ранее российской казачьей бригаде «Дон» удалось предотвратить две попытки украинских диверсантов высадиться на самом западе Херсонской области — Кинбурнской косе. Российские военные наносят удар по позициям украинских войск из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».