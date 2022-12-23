Российские казаки сорвали высадку украинских диверсантов в Херсонской области
Российской казачьей бригаде «Дон» удалось предотвратить две попытки украинских диверсантов высадиться на самом западе Херсонской области — Кинбурнской косе, пишет РИА Новости со ссылкой на офицера бригады с позывным «Пума».
Как уточнил российский военный, в декабре сорвали две высадки диверсионно-разведывательных групп. «Одна была ночью, а одна была в туман, предотвратили. После этого они чаще стали обстреливать нас», — подчеркнул он. По словам «Пумы», украинские войска обстреливают Вооруженные силы России (ВС РФ) из минометов, двух американских гаубиц M777.
Источник добавил, что в ответ российские военные наносят удар по позициям украинских войск из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», а также применяют тяжелую огнеметную систему «Солнцепек».
Кинбурнская коса входит в состав Херсонской области России. Западная часть полуострова была в составе Николаевской области Украины, но жители этих территорий проголосовали за вхождение в состав РФ.
Ранее стало известно, что в спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины принимают участие более пяти тысяч казаков.