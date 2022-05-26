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Стало известно число российских казаков на Украине

Всероссийское казачье общество: в спецоперации на Украине участвуют более 5 тысяч казаков

Фото: РИА Новости

В спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины принимают участие более пяти тысяч казаков. Об этом сообщается на сайте Всероссийского казачьего общества.

Стало известно, что в операции участвуют казаки из объединений Дона, Кубани, Крыма, Оренбурга и Сибири. Также среди участников — казаки с Дальнего Востока, из Центральной и Северо-западной части страны.

Казачье общество также сообщило о сбитом украинском вертолете под селом Терновая в Харьковской области. Добровольческий казачий отряд «Ермак» сбил Ми-8 советским переносным зентино-ракетным комплексом «Стрела-2», который был поставлен на вооружение СССР в 1968 году.

Ранее стало известно, что в ходе спецоперации по защите республик Донбасса кубанский казак сбил беспилотник Вооруженных сил Украины точным огнем из пулемета. Благодаря действиям военнослужащего бойцы ВСУ потеряли возможность корректировать артиллерийский огонь.

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Анастасия Шейкина
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