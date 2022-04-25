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Кубанский казак сбил из пулемета беспилотник ВСУ

Казак Кавказского отдела войскового Кубанского общества из пулемета сбил беспилотник ВСУ

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

В ходе спецоперации Вооруженных сил России по демилитаризации и денацификации Украины военнослужащий из Краснодарского края казак Кавказского отдела войскового Кубанского общества Евгений К. точным огнем из пулемета сбил беспилотник. Благодаря этому противник потерял возможность корректировать артиллерийский огонь. Таким образом Евгений сохранил жизни сослуживцев.

В 2014 году за мужество и профессиональные действия в Крыму Евгений был награжден медалями «За возвращение Крыма», «За защиту Крыма». В 2015 году удостоен медали ДНР «За боевые заслуги». После тяжелого ранения проходил реабилитацию, вернулся к мирной жизни. С началом спецоперации вновь отправился на Донбасс.

Кубанское казачье войско на протяжении 14 лет ежегодно проводит военно-полевые сборы. Благодаря этому казаки приобретают и совершенствуют необходимые боевые навыки.

За плечами у казаков есть большой опыт военных действий в Афганистане, Приднестровье, Абхазии, Югославии, Сирии, Южной Осетии. С 2014 года казаки принимают участие в боевых действиях на стороне Донецкой и Луганской республик.
По состоянию на 22 апреля 2022 года порядка 4000 казаков всех казачьих обществ и организаций России принимают участие в спецоперации.

В ближайшее время число казаков — участников спецоперации возрастет до 5,5 тысячи. В бои за Донбасс вступят еще три казачьих отряда.

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Татьяна Романова
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