Российские казаки отчитались о сбитом на Украине «Стрелой» вертолете

Всероссийское казачье общество заявило о сбитом казаками «Стрелой» вертолете Ми-8 ВСУ

Добровольческий казачий отряд «Ермак» отчитался, что во время спецоперации на Украине сбил вертолет Ми-8 военно-воздушных сил (ВВС) Украины. Об этом сообщается на официальном сайте Всероссийского казачьего общества (ВКО).

По данным организации, вертолет выполнял прикрытие пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Терновая Чугуевского района Харьковской области. Казаки использовали советский переносной зенитно-ракетный комплекс «Стрела-2», разработанный еще в 1960-м и поставленный на вооружение ВС СССР в 1968 году. Модель сбитого вертолета Ми-8 также была разработана в 1960 году.

В состав добровольческого отряда «Ермак» входят казаки из Оренбургского и Волжского войсковых казачьих обществ, в зону СВО он прибыл два дня назад. К отряду присоединились 130 россиян из Боевого армейского резерва. Как сообщает ВКО, они были приняты в казачество после того как вдохновились «мужеством, крепостью духа и взаимовыручкой казаков».

Всего, по данным ВКО, в спецоперации участвуют несколько тысяч казаков.

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