На Украине исключили территориальные уступки России

Глава МИД Украины Кулеба исключил территориальные уступки России

В Киеве исключают любые территориальные уступки России. Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью «РБК Украина».

По его словам, позиция президента республики Владимира Зеленского в этом вопросе является «максимально четкой» и основывается на «международно признанных границах Украины». «Ни один квадратный сантиметр украинской земли не будет предметом дипломатических или военных уступок», — подчеркнул дипломат.