В МИД Украины назвали Россию орком и призвали закрыть на замок

Глава МИД Украины Кулеба назвал Россию орком и призвал закрыть страну на замок

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал «запихнуть» россиян в границы и закрыть на замок, а также не превращать «орка в эльфа». Об этом он заявил в интервью «РБК-Украина».

«Для меня сейчас главное (…) утвердить в партнерах понимание того, что какой бы ни была власть в России, РФ по своей сути не изменится. (…) Наша задача — не превратить орка в эльфа. (…) Их надо запихнуть в их границы и закрыть на замок», — сказал министр.

Кроме того, Кулеба назвал свой «фокус номер один» — любые санкции и шаги, усиливающие ограничения против России. По его словам, есть много разных рестрикций и «хочется еще патриарха Кирилла и пару олигархов подвести под санкции».

Ранее министр приравнял нейтралитет по конфликту России и Украины к поддержке Москвы. 26 декабря Кулеба сообщал о желании украинских властей провести к концу февраля мирный саммит на площадке ООН. При этом, отвечая на вопрос о приглашении туда представителей России, дипломат заявил о возможности такого шага только после «проведения международного суда по обвинениям в военных преступлениях».