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14:18, 29 декабря 2022Бывший СССР

На Украине раскритиковали нейтральную позицию относительно конфликта с Россией

Глава МИД Украины Кулеба: нейтралитет по конфликту с Россией равноценен ее поддержке

Фото: Valentyn Ogirenko / Unsplash

Нейтралитет по конфликту России и Украины равноценен поддержке Москвы. Об этом глава МИД республики Дмитрий Кулеба высказался на своей странице в Twitter.

«Притворяться “нейтральным” равноценно тому, что встать на сторону России», — заявил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Ранее Кулеба сообщал о желании властей Украины провести к концу февраля мирный саммит на площадке ООН.

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Алевтина Запольская
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