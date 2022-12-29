На Украине раскритиковали нейтральную позицию относительно конфликта с Россией

Глава МИД Украины Кулеба: нейтралитет по конфликту с Россией равноценен ее поддержке

Нейтралитет по конфликту России и Украины равноценен поддержке Москвы. Об этом глава МИД республики Дмитрий Кулеба высказался на своей странице в Twitter.

«Притворяться “нейтральным” равноценно тому, что встать на сторону России», — заявил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Ранее Кулеба сообщал о желании властей Украины провести к концу февраля мирный саммит на площадке ООН.