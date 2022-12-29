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11:41, 29 декабря 2022Мир

Захарова назвала бредовой идею Киева о «мирном саммите» в ООН

Захарова заявила, что идея Киева о «мирном саммите» в ООН — это пиар-акция США

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Идея Киева о «мирном саммите» на площадке ООН — это пиар-акция США. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет ТАСС.

Дипломат назвала бредовой идею созыва саммита в ООН 24 февраля, в годовщину начала военной операции на Украине. «По замыслу киевских деятелей, [саммит] должен способствовать выполнению странных измышлений [президента Украины Владимира] Зеленского, которые он обратил своей некоей “формулой мира"», — пояснила Захарова.

Представитель МИД указала, что подобной пиар-акцией Вашингтон «пытается в последнее время представить киевский режим теперь уже в образе миротворца».

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о желании Киева провести к концу февраля мирный саммит на площадке ООН. При этом он заявил, что приглашение России на саммит возможно только после «проведения международного суда по обвинениям в военных преступлениях».

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Виктория Кондратьева
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