Захарова назвала бредовой идею Киева о «мирном саммите» в ООН

Захарова заявила, что идея Киева о «мирном саммите» в ООН — это пиар-акция США

Идея Киева о «мирном саммите» на площадке ООН — это пиар-акция США. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет ТАСС.

Дипломат назвала бредовой идею созыва саммита в ООН 24 февраля, в годовщину начала военной операции на Украине. «По замыслу киевских деятелей, [саммит] должен способствовать выполнению странных измышлений [президента Украины Владимира] Зеленского, которые он обратил своей некоей “формулой мира"», — пояснила Захарова.

Представитель МИД указала, что подобной пиар-акцией Вашингтон «пытается в последнее время представить киевский режим теперь уже в образе миротворца».

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о желании Киева провести к концу февраля мирный саммит на площадке ООН. При этом он заявил, что приглашение России на саммит возможно только после «проведения международного суда по обвинениям в военных преступлениях».