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20:50, 30 декабря 2022Наука и техника

Геология Венеры оказалась похожей на Землю

Nature Geoscience: у Земли и Венеры одинаковая толщина земной коры

Фото: Kevin M. Gill / Wikimedia

Ученые Лаборатории реактивного движения в Пасадене (США) выяснили, что Земля и Венера имеют одинаковую толщину земной коры, а также излучают внутреннее тепло в космос, что делает их в большей степени похожими друг на друга планетами, чем считалось ранее. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Geoscience.

Астрономы проанализировали данные, собранные космическим кораблем «Магеллан» в 1990-х годах, который осуществил подробное и полномасштабное радиолокационное картографирование Венеры с орбиты планеты. Исследователи рассчитали толщину литосферы, измерив изгибы в геологических образованиях, называемых венцами, которые представляют собой круглые или овальные структуры, образовавшиеся в результате геологической и вулканической активности.

Оказалось, что средняя толщина литосферы равна 11±7 километров. В недрах Венеры происходят процессы, аналогичные земным: мантийные плюмы, интрузивный магматизм и отслоение, усиливающее потоки тепла. Предполагается, что субдукция, вызванная плюмами, является источником тектоники земных плит, и, таким образом, Венера могла быть аналогична Земле во время архейского эона от 4 до 2,5 миллиарда лет назад. Тогда тепловой поток Земли был примерно в три раза выше, чем сегодня, и, хотя планета была покрыта водой, она была намного горячее.

Предыдущие модели предполагали, что у Венеры была литосфера типа «застойной крышки», когда земная кора состоит из единой литосферной плиты, смещающейся с небольшой скоростью под воздействием мантийной конвекции. Согласно альтернативной гипотезе, «застойная крышка» могла быть эпизодическим явлением, сменяемым вспышками тектонической активности.

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Александр Еникеев
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