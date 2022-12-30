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10:09, 30 декабря 2022Экономика

В России резко выросла популярность ремонта техники

«Известия»: спрос на ремонт гаджетов и бытовой техники в России вырос на десятки процентов

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

С начала года в России резко вырос спрос на услуги по ремонту бытовой техники и гаджетов, также растут продажи восстановленных смартфонов. Об этом со ссылкой на экспертов и участников рынка пишут «Известия».

Тенденцию, в частности, фиксируют представители сервисов, в которых размещаются предложения по ремонту. Например, на «Юле» спрос на ремонт стиральных машин в начале четвертого квартала вырос по сравнению с началом года на 180 процентов, посудомоечных машин — в два раза, а холодильников и телевизоров — в полтора раза.

В сервисе YouDo рассказал, что в 2022 году на 16 процентов по сравнению с 2021-м увеличился спрос в категории ремонт цифровой техники (смартфоны, телевизоры, игровые приставки и так далее). Средний чек за восстановление вырос на пять процентов. На «Авито Услугах» спрос на мастеров по установке, обслуживанию и ремонту бытовой техники в сентябре-октябре повысился на 62 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин сообщил, что в целом за год рост интереса к ремонту смартфонов и планшетов составит 20-25 процентов. Пик спроса пришелся на весну, когда ситуация с поставками новой техники была неопределенной, но и в другие месяцы количество запросов было выше показателей прошлых лет.

По его словам, из-за сложностей с поставками порядка 1,5 тысячи мастерских по всей России закрылись, зато число заказов в оставшихся 3,5 тысячи серьезно вырос. Наибольшие проблемы испытывают компании, специализирующиеся на технике Apple. Так, сейчас почти невозможно достать комплектующие для iPhone 14.

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Источник, связанный с несколькими вендорами, указал, что спрос на услуги ремонтников вырос из-за увеличения рынка продаж подержанных аппаратов и поставок китайских брендов второго и третьего эшелонов, которые приходится чинить чаще. Представители операторов и ретейлеров подтвердили информацию по поводу расширения рынка восстановленных гаджетов.

Ранее сообщалось, что по итогам года в России продадут 24-26,5 миллиона смартфонов, что на 20 процентов меньше, чем в 2021-м. Падение будет зафиксировано впервые за семь лет.

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Платон Щукин
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