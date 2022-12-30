Бывшая жена солиста Imagine Dragons купила дом в США

Певица Эйжа Волкман купила особняк в Лос-Анджелесе за 3,8 миллиона долларов

Американская певица, наиболее известная как бывшая жена солиста группы Imagine Dragons Дэна Рейнольдса, Эйжа Волкман приобрела особняк в США через несколько месяцев после новости о разводе с музыкантом. Об этом сообщает Dirt.

Певица заплатила за дом в лос-анджелесском районе Highland Park 3,8 миллиона долларов (около 273,2 миллиона рублей). Объект достался Волкман со значительной скидкой — изначально бывший владелец недвижимости просил за него почти 5,3 миллиона долларов.

На жилой территории есть 11 спален и шесть ванных комнат. Ее площадь составляет 456,6 квадратных метра. Кроме того, в особняке обустроены кухня с камином, два кабинета, гостиная, совмещенная со столовой, и винный погреб. Интерьер выполнен преимущественно в пастельных тонах. Многие предметы мебели, в том числе пол, сделаны из дерева.

На участке площадью 0,24 гектара находятся постройка, напоминающая дом на дереве, с деревянным настилом наверху и ванной внизу, мастерская, зона для приема пищи на свежем воздухе и гамак. На нем также посажено большое количество различных деревьев.

В декабре стало известно о том, что актер Леонардо Ди Каприо купил в Лос-Анджелесе дом у своих соседей, с которыми несколько лет назад поссорился из-за строительных работ на участке. Он отдал за объект 10,5 миллиона долларов.