Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
17:20, 26 декабря 2022Среда обитания

Леонардо Ди Каприо купил дом соседей после скандала с ними

Актер Леонардо Ди Каприо купил в Лос-Анджелесе дом своих соседей после скандала с ними

Фото: Bluegrass Films / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Американский актер Леонардо Ди Каприо купил в Лос-Анджелесе дом у своих соседей, с которыми несколько лет назад поссорился из-за строительных работ на участке. Об этом сообщает Dirt.

Ди Каприо приобрел недвижимость у своих соседей в районе Берд Стритс, где он владеет другим домом. Актер отдал за объект 10,5 миллиона долларов (более 717 миллионов рублей). С новой собственностью был связан скандал — в 2007 году соседи Ди Каприо, супруги Рон и Джоан Линклау, обвинили актера в том, что во время строительства баскетбольной площадки на его участке их владение пострадало. Однако актер заявил, что проблемы на их территории были связанны с незаконной постройкой.

Материалы по теме:
Может себе позволить Пентхаусы, лагуны и дворцы: где и как живет богатейший человек планеты
Может себе позволитьПентхаусы, лагуны и дворцы: где и как живет богатейший человек планеты
13 февраля 2021
Непростые смертные. Где живут актеры вселенной Marvel: дома Скарлетт Йоханссон, Роберта Дауни-младшего и других звезд
Непростые смертные.Где живут актеры вселенной Marvel: дома Скарлетт Йоханссон, Роберта Дауни-младшего и других звезд
11 июля 2021

В итоге в 2009 году спор разрешили во внесудебном порядке. В 2022-м Джоан скончалась, и спустя время ее супруг продал дом Ди Каприо. Объект официально не выставляли на продажу. На данный момент известно, что он был построен в 1960-х годах. Внутри есть три спальни и четыре ванные комнаты. На участке оборудован бассейн, гараж и гостевой дом.

В январе 2022 года актер продал свой особняк в Лос-Анджелесе, который приобрел более трех лет назад у известного диджея Моби. Новому владельцу недвижимость досталась за 4,9 миллиона долларов (на тот момент около 384,4 миллиона рублей).

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
В Екатеринбурге мать убила троих детей при помощи провода
Возлюбленная Роналду показала на видео роскошный подарок футболисту на Рождество
Диетолог дала совет по выбору рыбы для новогоднего стола
Психолог назвала основные причины появления апатии и способы борьбы с ней
Аналитики подвели итоги муниципальных выборов в 2022 году
В США десятки человек погибли из-за снежной бури
В России исключили новогоднее перемирие с Украиной
Путин назначил Медведева на должность своего первого заместителя в ВПК
Зеленский рассказал о переговорах с премьером Индии
Сестра Кейт Мосс объяснила причину нанесения тату на лицо после выхода из рехаба
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.