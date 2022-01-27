Леонардо Ди Каприо продал неизвестному купленный у Моби дом

Американский актер Леонардо Ди Каприо продал свой особняк в Лос-Анджелесе, который приобрел более трех лет назад у известного диджея Моби. Чтобы найти покупателя, обладателю «Оскара» пришлось сделать скидку, пишет Mansion Global.

Первоначально за особняк 1926 года постройки в районе Лос-Фелиз-Окс актер попросил 5,7 миллиона долларов (на тот момент более 422 миллионов рублей). Однако новому владельцу, имя которого не названо, недвижимость досталась за 4,9 миллиона долларов (около 384,4 миллиона рублей). Сам актер в 2018 году заплатил за особняк почти 4,2 миллиона долларов.

Дизайн здания выполнен в тюдоровском стиле со сводчатым потолком. На площади в 432 квадратных метра находятся пять спален, семь ванных комнат, просторная гостиная с камином, кухня, столовая с камином, спортзал и сауна. Помещения оформлены в светлых тонах с использованием натуральных материалов. Среди ярких акцентов — темный ковер с геометрическим принтом и картины. На территории участка также расположены бассейн и обеденная зона.

В ноябре Леонардо Ди Каприо избавился от дома с видом на Тихий океан. Неизвестный выкупил роскошный особняк в престижном калифорнийском районе Карбон Бич в Малибу за 10,3 миллиона долларов (на тот момент 772,6 миллиона рублей). В особняке площадью 162 квадратных метра три спальни с дверями от пола до потолка, а также есть отдельная лестница с выходом на пляж.