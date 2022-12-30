В турецком ресторане прогремел взрыв

В турецком ресторане в городе Айдын прогремел взрыв, семь человек погибли

В турецком ресторане в городе Айдын прогремел взрыв, семь человек погибли, еще пять пострадали. Об том сообщает газета Hurriyet.

Взрыв произошел из-за утечки газа. Губернатор города Хусейн Аксой заявил, что на месте происшествия уже работают спасатели, скорая помощь и полиция. Один из пострадавших был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее по меньшей мере восемь полицейских пострадали в результате взрыва автомобиля в провинции Диярбакыр на юго-востоке Турции. Взрыв произошел на трассе Диарбакыр — Мардин. Автомобиль, перевозивший сотрудников ОМОНа, двигался по дороге, когда в припаркованном на обочине автомобиля сдетонировало взрывное устройство.