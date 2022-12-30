Опасный диагноз заставил женщину похудеть на 29 килограммов

Жительница Великобритании сбросила 29 килограммов, чтобы не умереть от астмы

Жительница Великобритании сбросила 29 килограммов после того, как узнала об опасном диагнозе. Об этом сообщает Liverpool Echo.

Во время второй беременности 39-летняя Фиона Фоулдер попала в реанимацию с тяжелой астмой. Следующие несколько лет она мучалась от симптомов этого заболевания, и ее девять раз подключали к аппарату жизнеобеспечения. Единственным спасением казался экспериментальный препарат, однако она не могла его принимать из-за избыточного веса. «Врачи сказали, что если я не похудею, то могу умереть уже через год», — вспоминает женщина.

Фоулдер испугалась, что не сможет увидеть, как взрослеют ее дети, и решила заставить себя похудеть. Попытки сбросить вес самостоятельно не увенчались успехом, поэтому женщина обратилась в организацию по снижению веса. В итоге ей удалось похудеть до 69 килограммов.

По словам Фоулдер, экспериментальное лекарство изменило ее жизнь. «Я все еще ложусь в больницу, но мне больше не требуется реанимация, и это случается пару раз в год, а не каждый месяц», — утверждает она.

По словам женщины, желающим похудеть не следует сдаваться при появлении трудностей. Она считает, что двигаться вперед людям мешает чувство вины, и советует простить и принять себя, чтобы добиться результатов.

Ранее сообщалось, что житель Индии сбросил 13 килограммов за 70 дней без жестких диет и раскрыл секрет своего успеха. Мужчина рассказал, что решил похудеть, когда его вес достиг 83 килограммов.