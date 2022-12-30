В Китае высказались о переговорах России и Украины

Лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин одобряет готовность России к переговорам с Киевом

Пекин одобряет готовность России к возможным переговорам с Киевом, как и намерения по мирному решению конфликта на Украине. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает ТАСС.

«Мы обратили внимание, что российская сторона никогда не исключала возможности урегулирования конфликта на Украине путем проведения дипломатических переговоров. КНР одобряет такую позицию», — высказался китайский лидер во время переговоров по видеосвязи.

Ранее президент России Владимир Путин назвал отношения с Китаем образцом сотрудничества в мире. По словам президента, отношения двух государств демонстрируют устойчивость. Путин подчеркнул, что такой высокий градус доверия и дружбы между Москвой и Пекином особо примечателен тем, что отношения двух стран улучшились на фоне усиливающейся напряженности в мире.