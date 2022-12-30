Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:07, 30 декабря 2022Силовые структуры

В подмосковной квартире женщина зарезала 28-летнюю подругу во время ссоры

В Подмосковье 35-летняя женщина зарезала 28-летнюю подругу во время ссоры

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В поселке Володарского Московской области 35-летняя женщина зарезала 28-летнюю подругу во время ссоры. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

По данным издания, фигурантка поссорилась со знакомой в квартире на улице Елохова Роща. Она достала нож и ударила потерпевшую, нанеся смертельные ранения.

Вскоре нападавшую задержали. По факту произошедшего возбуждено дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Подмосковье мужчина открыл огонь по автобусам с пассажирами из окна многоэтажного дома.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Кулеба заявил о берущей Украину в заложники Венгрии
Президент Эстонии заявил о «проблемах поважнее» сноса советских памятников
Двое рабочих в Подмосковье пострадали при обрушении строительных лесов
Отказ России продавать нефть в соответствии с потолком цен опровергли
Названо количество желающих «не шевелиться» на каникулах москвичей
Летчик Ярошенко рассказал о желании отправиться в зону СВО
Освобожденный из американской тюрьмы Бут восхитился дорогами в Москве
Лия Ахеджакова объяснила причину отмены спектакля в Санкт-Петербурге
Бойцы ЧВК «Вагнер» описали эвакуацию мирных жителей под обстрелом танка в ДНР
В подмосковной квартире женщина зарезала 28-летнюю подругу во время ссоры
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.