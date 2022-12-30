В подмосковной квартире женщина зарезала 28-летнюю подругу во время ссоры

В Подмосковье 35-летняя женщина зарезала 28-летнюю подругу во время ссоры

В поселке Володарского Московской области 35-летняя женщина зарезала 28-летнюю подругу во время ссоры. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

По данным издания, фигурантка поссорилась со знакомой в квартире на улице Елохова Роща. Она достала нож и ударила потерпевшую, нанеся смертельные ранения.

Вскоре нападавшую задержали. По факту произошедшего возбуждено дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Подмосковье мужчина открыл огонь по автобусам с пассажирами из окна многоэтажного дома.